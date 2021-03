Calciomercato Milan: aggiornamenti sul rinnovo di Calhanoglu (Di giovedì 4 marzo 2021) Calciomercato Milan: Maldini e Massara preparano il rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu. Il turco, martedì, si trovava in sede rossonera Passi avanti per il rinnovo di Hakan Calhanoglu. Martedì la dirigenza rossonera ha accolto il turco a Casa Milan per discutere sul contratto. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 I rossoneri avrebbero presentato un’offerta a 4 milioni di euro più bonus, avvicinandosi ulteriormente ai 5 milioni richiesti dall’ex Bayer Leverkusen. La fumata bianca sembrerebbe molto vicina. Ancora in standby, invece, la situazione Donnarumma. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021): Maldini e Massara preparano ildi contratto di Hakan. Il turco, martedì, si trovava in sede rossonera Passi avanti per ildi Hakan. Martedì la dirigenza rossonera ha accolto il turco a Casaper discutere sul contratto. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 I rossoneri avrebbero presentato un’offerta a 4 milioni di euro più bonus, avvicinandosi ulteriormente ai 5 milioni richiesti dall’ex Bayer Leverkusen. La fumata bianca sembrerebbe molto vicina. Ancora in standby, invece, la situazione Donnarumma. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport. Leggi su Calcionews24.com

