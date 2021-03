Calcio, Alexis Sanchez decide la sfida del Tardini: Inter sempre più in fuga (Di giovedì 4 marzo 2021) E’ stato il cileno Alexis Sanchez a decidere il match del Tardini tra Parma e Inter, valido per il 25° turno del campionato di Calcio di Serie A 2020-2021. Sul rettangolo verde emiliano la prima della classe si è confermata tale, venendo fuori nella ripresa grazie a una doppietta del Niño Maravilla al 54? e al 62?. La realizzazione di Hernani al 71? non ha cambiato la storia e la compagine di Antonio Conte ha conquistato tre punti fondamentali che rafforzano la propria leadership in classifica generale (59 punti), portando a +6 il margine sul Milan e a +10 il vantaggio sulla Juventus. Il Parma, invece, rimane in penultima posizione (15 punti). PRIMO TEMPO – Conte vara il canonico 3-5-2 con Lukaku e Sanchez coppia d’attacco e Lautaro Martinez in panchina. La squadra di ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) E’ stato il cilenore il match deltra Parma e, valido per il 25° turno del campionato didi Serie A 2020-2021. Sul rettangolo verde emiliano la prima della classe si è confermata tale, venendo fuori nella ripresa grazie a una doppietta del Niño Maravilla al 54? e al 62?. La realizzazione di Hernani al 71? non ha cambiato la storia e la compagine di Antonio Conte ha conquistato tre punti fondamentali che rafforzano la propria leadership in classifica generale (59 punti), portando a +6 il margine sul Milan e a +10 il vantaggio sulla Juventus. Il Parma, invece, rimane in penultima posizione (15 punti). PRIMO TEMPO – Conte vara il canonico 3-5-2 con Lukaku ecoppia d’attacco e Lautaro Martinez in panchina. La squadra di ...

Eurosport_IT : L'Inter vince il posticipo contro il Parma e consolida il primo posto in classifica ?????? #SerieA | #ParmaInter - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Parma-Inter 1-2: nerazzurri sempre più primi: Parma-Inter 1-2: nerazzur… - spaziocalcio : #SerieA, l'#Inter stacca ancora il #Milan! 1-2 a #Parma con doppietta di Alexis Sánchez, è +6 sulla seconda… - rus_ESPI : ?? ???? SERIE A 2020-2021, 25ª GIORNATA PARMA - INTER 1?2 La squadra di Conte approfitta del mezzo passo falso del Mi… - OA_Sport : #CALCIO Alexis Sanchez scatenato al Tardini: doppietta e Inter in fuga in #SerieA -