Anthony Mackie ricorda Chadwick Boseman: "Ci capivamo senza parlare" (Di giovedì 4 marzo 2021) Anthony Mackie ha ricordato Chadwick Boseman parlando dell'importanza della diversità nel Marvel Cinematic Universe. Anthony Mackie ha ricordato l'amico e collega Chadwick Boseman sottolineando quanto sia importante la rappresentazione della diversità nei progetti cinematografici e televisivi. La star della serie The Falcon and the Winter Soldier ha parlato, in una recente intervista, di come abbia accolto il compito di essere un esempio per i giovani. Il magazine ha ricordato che l'attore non si ritroverà a raccogliere solo l'eredità di Steve Rogers, che alla fine di Avengers: Endgame gli ha consegnato lo scudo di Captain America, ma anche di Chadwick Boseman che era ...

