ItaSportPress : Alaba, rebus futuro: tutti lo vogliono ma il suo agente... - -

Ultime Notizie dalla rete : Alaba rebus

CalcioToday.it

IlEriksen dunque potrebbe non trovare una soluzione prima della fine del mese di gennaio. ... Messi,e non solo... 20 ORE FACalciomercato Inter,Handanovic: rinnovo o ricerca dell erede? 12/11/2020 A 15:11 La nostra ... Gigio, Lautaro e Dybala: nodo rinnovi 12/11/2020 A 07:56 Calciomercato Juventus: èil primo ...La giornata di oggi dovrebbe essere di quelle importanti per David Alaba, difensore-centrocampista classe 1992 della nazionale austriaca: come riportato dai colleghi tedeschi della ...