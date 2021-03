A Pontassieve nascerà un centro di ricerca sulle energie rinnovabili e i biocarburanti

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 5 marzo 2021) Accordo di programma nel segno dell’economia circolare: o meglio della bio-economia, come puntualizza l’assessore alle attività produttive della Toscana Leonardo Marras. A, nel territorio metropolitano fiorentino che guarda verso Arezzo, troverà casa undie di sviluppo specializzato in, parte di un polo scientifico nel settore ambientale che potrebbe nel tempo ulteriormente crescere.nella zona industriale del capoluogo. L’intesa, che a dicembre aveva avuto il via libera da parte della giunta regionale e che riguarda anche la costruzione dell’immobile che l’ospiterà, è stata firmata dal presidente della Toscana Eugenio Giani e dalla sindaca Monica Marini. “Si tratta di un atto molto ...