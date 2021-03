Wta Doha 2021 | Muguruza elimina Sabalenka | anche Svitolina ai quarti

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Giornata di secondo turno al Wta 500 di, in corso di svolgimento sul cemento della capitale del Qatar. Nessun problema per la testa di serie numero uno del tabellone, Elina: l’ucraina, dopo aver usufruito di un bye, ha esordito nel torneo con un netto 6-2 6-1 ai danni della giapponese Misaki Doi. Ben più probante il prossimo impegno, contro la bielorussa Viktoria Azarenka: le bielorussa, numero 8 del seeding, hato la tedesca Laura Siegemund con il punteggio di 6-4 6-2. IL TABELLONE COMPLETO DEL TORNEO Il big match della giornata ha però visto la vittoria di Garbine, capace dire la testa di serie numero 3 Arynacon il punteggio di 6-2 6-7(5) 6-3. Match tiratissimo soprattutto nel secondo set, in cui sei break hanno ...

L'avventura di Belinda Bencic (12) agi terminata. La sangallese, reduce dalla sconfitta in finale ad Adelaide dello scorso sabato, ha dovuto arrendersi a Madison Keys (19) gi nei 1/16 per 6 - 4 6 - 1. Senza aver ...Ashleigh Barty, n.1 del ranking mondiale femminile, è stata costretta a rinunciare al torneodi Dubai (7 - 13 marzo) a causa di un infortunio ad una gamba, e non riprenderà le competizioni ..., ...Tennis | Featured, WTA | G. Muguruza b. A. Sabalenka 6-2 6-7(5) 6-3 Vogliamo partire dai numeri: 35 vincenti e 35 errori non forzati per Garbine Muguruza, 41 vincenti e 41 errori ...Tennis, secondo turno Wta Doha 2021: Muguruza e Svitolina ai quarti di finale, la spagnola elimina Sabalenka in tre set ...