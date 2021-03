Verso l’8 marzo: Fattore D, una questione importante (Di giovedì 4 marzo 2021) A Milano il flash mob organizzato dai Consiglieri Comunali del PD contro la violenza di genere. Una iniziativa importante in un momento complesso dove ancora si registrano, troppi femminicidi *Di Alessia Potecchi Si è svolto sabato scorso a Milano il flash mob organizzato dai Consiglieri Comunali del PD contro la violenza di genere. Una iniziativa importante in un momento complesso dove ancora si registrano, anche di recente, troppi femminicidi e troppe situazione di violenza contro le donne. L’iniziativa con un titolo particolare e significativo “Uomini che amano le donne” ha inteso sensibilizzare per combattere, a partire proprio dagli uomini e dal loro cambio culturale, qualsiasi forma di violenza contro le donne. Amore e rispetto perché il problema nasce dagli uomini, oggi occorre che essi siano protagonisti, nella dimensione privata come in quella ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 4 marzo 2021) A Milano il flash mob organizzato dai Consiglieri Comunali del PD contro la violenza di genere. Una iniziativain un momento complesso dove ancora si registrano, troppi femminicidi *Di Alessia Potecchi Si è svolto sabato scorso a Milano il flash mob organizzato dai Consiglieri Comunali del PD contro la violenza di genere. Una iniziativain un momento complesso dove ancora si registrano, anche di recente, troppi femminicidi e troppe situazione di violenza contro le donne. L’iniziativa con un titolo particolare e significativo “Uomini che amano le donne” ha inteso sensibilizzare per combattere, a partire proprio dagli uomini e dal loro cambio culturale, qualsiasi forma di violenza contro le donne. Amore e rispetto perché il problema nasce dagli uomini, oggi occorre che essi siano protagonisti, nella dimensione privata come in quella ...

