Tutti i segreti della coltivazione indoor (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sono diversi i metodi a cui si può ricorrere per la coltivazione della canapa indoor. Uno di questi prevede, per esempio, l'impiego di diverse grow box: si tratta di una soluzione ideale per quei coltivatori che desiderano rivolgere a ciascuna pianta la massima attenzione possibile. Ebbene, grazie a un sistema di questo tipo si ha l'opportunità di dare vita a piccoli ambienti chiusi per mezzo di box o tende particolari. Ciascuna di queste tende prevede un collegamento con il sistema di estrazione dell'ambiente, grazie a cui si effettua il ricambio di aria, che al tempo stesso può essere ripulita senza che gli ambienti interni delle varie tende patiscano delle interferenze. Come sfruttare più grow box Se si adotta questa tecnica di coltivazione indoor è necessario ricorrere a un umidificatore o a ...

