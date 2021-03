Tentano di rapinare una banca con un temperino | l’inseguimento è cinematografico

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lo hanno programmato per settimane nei minimi dettagli ma qualcosa alla fine è andato storto. Poco prima delle 13 in unadi Nola, cittadina in provincia di Napoli, è andato in scena un vero e proprio film poliziesco. Tre uomini originari di Giugliano in Campania hanno fatto irruzione in unae impugnando unhanno iniziato a minacciare gli impiegati facendosi consegnare tutto il contante che c’era in cassa cioè solo 900 euro. Intanto, qualcuno ha allertato le forze dell’ordine che si sono precipitate sul posto e hanno immediatamente arrestato i malviventi che si trovavano negli uffici. Fuori dallaad attendere i rapinatori c’era il “palo” che alla vista dei poliziotti ha tentato una fuga a dir poco rocambolesca. A bordo di un’automobile ha iniziato a ...