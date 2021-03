Spike Lee: in arrivo una docu-serie sull’11 settembre (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il prossimo lavoro di Spike Lee sarà una docu-serie dedicata al 20esimo anniversario dell’attentato a New York dell’11 settembre Sembra ieri, ma sono già passati vent’anni dal tragico attentato terroristico che l’11 settembre 2001 colpì la città di New York. La Grande Mela e il mondo intero non sono stati più gli stessi dopo l’attacco alle Torri del World Trade Center. Il cinema ce lo ha mostrato spesso, dedicando tante pellicole a questa triste pagina di storia. Per commemorare l’evento, Spike Lee dirigerà e produrrà con HBO NYC Epycenters 9/11 ? 2021½, una docu-serie dedicata agli abitanti di New York dopo quel fatidico giorno. Il documentario ci racconterà la loro vita, le perdite e il modo in cui la città è sopravvissuta alla ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il prossimo lavoro diLee sarà unadedicata al 20esimo anniversario dell’attentato a New York dell’11Sembra ieri, ma sono già passati vent’anni dal tragico attentato terroristico che l’112001 colpì la città di New York. La Grande Mela e il mondo intero non sono stati più gli stessi dopo l’attacco alle Torri del World Trade Center. Il cinema ce lo ha mostrato spesso, dedicando tante pellicole a questa triste pagina di storia. Per commemorare l’evento,Lee dirigerà e produrrà con HBO NYC Epycenters 9/11 ? 2021½, unadedicata agli abitanti di New York dopo quel fatidico giorno. Ilmentario ci racconterà la loro vita, le perdite e il modo in cui la città è sopravvissuta alla ...

