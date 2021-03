Sonia Isaza infiamma il web | curve da urlo per lady Vidal | che manda in visibilio i fan FOTO

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Sole, tatuaggi e bikini. Questi gli elementi che caratterizzano l’ultimo scatto postato dasul suo profilo Instagram.ha entusiasmato i suoi fan con unahot, che mette in risalto lo splendido corpo della donna. Pioggia di like e commenti per il post, che ha riscosso un notevole apprezzamento tra i followers. Il post diVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) SportFace.

AndreaPelagatti : Sonia Isaza Chi è: fidanzato, marito, figli, età, carriera, Instagram, v... -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Isaza

Mediagol.it

Scatenata in palestra, o se preferite, lady Vidal . La compagna del calciatore dell'Inter si allena e lascia senza fiato i suoi tanti seguaci sui social…Con l'Inter giocano Barbora Hroncekova, modella slovena compagna di Milan Skriniar, l'argentina Agustina Landolfo, fidanzata di Lautaro, Federica Schievenin,e Hiba - Abouk, compagne di ...Sole, tatuaggi e bikini. Questi gli elementi che caratterizzano l’ultimo scatto postato da Sonia Isaza sul suo profilo Instagram. Lady Vidal ha entusiasmato i suoi fan con una foto hot, che mette in r ...Sonia Isaza non si risparmia in palestra: il suo fisico da urlo è frutto dell'impegno che si vede nei video pubblicati su Instagram ...