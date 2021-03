Sofia Goggia e l’infortunio | “Guarire accade quando si è pronti a farlo”

(Di mercoledì 3 marzo 2021)non vede l’ora di tornare in pista dopoal piatto tibiale del ginocchio destro che l’ha costretta ai box in questo finale di stagione. Un infortunio meno grave di altri subiti in passato, ma che le ha fatto saltare i Mondiale di Cortina 2021 e ha messo in pericolo una coppa di discesa libera che sembrava già conquistata. La bergamasca, però, guarda avanti con il consueto ottimismo, come si evince dal messaggio pubblicato sui profili social. “accadaesi è” esembra essere nata pronta. Anche a rialzarsi da gravi infortuni e tornare più forte di prima.si è. — ...

Ultime Notizie dalla rete : Sofia Goggia

Per esempio l'infortuno di, l'ambasciatrice dell'evento ma anche la favorita della vigilia. Come avete vissuto questo imprevisto? 'Con grande dispiacere, soprattutto per. Ma come ...Un trend negativo che ha coinvolto anche numerosi sciatori professionisti come, che ha di recente riportato una frattura composta del piatto tibiale del ginocchio destro, e atleti ...Sofia Goggia non vede l’ora di tornare in pista dopo l’infortunio al piatto tibiale del ginocchio destro che l’ha costretta ai box in questo finale di stagione. Un infortunio meno grave di altri subit ...è stato il brindisi dell’Italia ai campionati del mondo di calcio del 1982 ed è stato sempre presente a Cortina nelle tappe di coppa del Mondo di Sci Alpino festeggiando i successi tra gli altri di ...