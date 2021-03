(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ilin Italia fa acqua ovunque. Inutile che ci raccontano in conferenza stampa che “abbiamo vaccinato 4 milioni di italiani” perchè tanto restiamo il fanalino di coda in Europa. Perchè capite da voi che 4/60 (Italia) è diverso 3,5/35 (Polonia). In Italia (dati di stamattina) ogni 1000 abitanti abbiamo vaccinato 76 persone. In

GruppoFICamera : 'Dobbiamo chiedere alle aziende che producono i vaccini di sfruttare la licenza, utilizzando la grandissima capacit… - zazoomblog : Sistema vaccini: il metodo infallibile per tornare in zona rossa - #Sistema #vaccini: #metodo - AGCsegreteria : INDIA. Denunciato hackeraggio cinese nel sistema dei vaccini anti COVID19 #agcnews #india #cina #vaccino #covid19… - AlbaneseAl : INDIA. Denunciato hackeraggio cinese nel sistema dei vaccini anti COVID19 #agcnews #india #cina #vaccino #covid19… - pka71 : INDIA. Denunciato hackeraggio cinese nel sistema dei vaccini anti COVID19 #agcnews #india #cina #vaccino #covid19… -

Ultime Notizie dalla rete : Sistema vaccini

L'Unione Sarda

Leggi Anche, Austria e Danimarca guardano fuori dall'Europa. Kurz: 'Non faremo affidamento ... ilsanitario nazionale è prossimo al collasso generalizzato. Mentre a gennaio l'......che ildel tracciamento sta funzionando bene. Questo deve rassicurare molto i cittadini della provincia di Frosinone. Significa che la antenne sono attive ". E sul fronte dei? " Tutte ...PADOVA - Gli operatori del Dipartimento di prevenzione setacciano le liste a caccia dei presunti truffatori, intanto i tecnici informatici blindano il sistema per evitare nuovi raggiri. È ...Ma no. Mia mamma ha dovuto andare in farmacia a chiedere di iscrivere mia nonna alla lista degli aderenti al vaccino. Perchè no, signori, non si va in farmacia a prenotare. In farmacia inseriscono i ...