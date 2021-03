Sanremo 2021, la nuova proposta Davide Shorty: testo e significato di “Regina” (Di mercoledì 3 marzo 2021) LE NUOVE PROPOSTE DI Sanremo 2021 In quest’edizione del Festival di Sanremo le nuove proposte sono otto. I primi quattro si sono esibiti ieri sera 2 marzo e continueranno fino alla finale di venerdì 5 marzo. Finora sono passati Gaudiano e Folcast. Stasera si esibirà Davide Shorty con il brano “Regina”. IL significato DI “Regina” Il cantautore palermitano Davide Shorty aka Davide Sciortino questa sera si esibirà con “Regina”, scritto in collaborazione con Emanuele Triglia, Claudio Guarcello e Davide Savarese e prodotto e mixato da Tommaso Colliva dei Calibro 35. Come lui stesso ha dichiarato, il brano è una canzone d’amore dedicata ad una giovane donna che ha sofferto ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) LE NUOVE PROPOSTE DIIn quest’edizione del Festival dile nuove proposte sono otto. I primi quattro si sono esibiti ieri sera 2 marzo e continueranno fino alla finale di venerdì 5 marzo. Finora sono passati Gaudiano e Folcast. Stasera si esibiràcon il brano “”. ILDI “” Il cantautore palermitanoakaSciortino questa sera si esibirà con “”, scritto in collaborazione con Emanuele Triglia, Claudio Guarcello eSavarese e prodotto e mixato da Tommaso Colliva dei Calibro 35. Come lui stesso ha dichiarato, il brano è una canzone d’amore dedicata ad una giovane donna che ha sofferto ...

