Sanremo 2021, Fiorello commosso per la figlia adolescente che vive il lockdown: "Mi fa dolore" (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nella conferenza stampa di Sanremo tenutasi oggi si è vissuto un momento di grande commozione. Nel clima attuale ovviamente il Covid ha un ruolo da protagonista: molte sono le discussioni su come affrontarlo, quanto temerlo e che impatto sta avendo sulla nostra società. Fiorello, co-conduttore e mattatore, oggi si è mostrato in una delle sue vesti più amate, quella di padre, ed ha raccontato che la vita che sta facendo sua figlia, appena affacciatasi all'età dell'adolescenza, non è quella che lui sperava che facesse: "Mi viene anche il groppo in gola se ci penso. Per me il momento più bello della vita era la ricreazione, era andare al cinema il pomeriggio con gli amichetti, era aspettare la più bella della terza C per poterla vedere quando usciva da scuola. Sapere che a mia figlia, appena diventata ...

