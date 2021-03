Sanremo 2021, Annalisa prima dopo il debutto: la classifica provvisoria (Di mercoledì 3 marzo 2021) Fra siparietti comici ed esibizioni più o meno convincenti la prima serata di Sanremo 2021 è andata, ‘consacrando’ – almeno per il momento – Annalisa quale preferita. È stata proprio la cantante savonese, che in riviera gioca in casa, a guidare la classifica al termine del primo turno di esibizioni. Che sia la volta buona per trionfare sul palco di Sanremo? Annalisa, alla sua quinta partecipazione al festival, non è mai riuscita a conquistare il podio. Sanremo 2021, Annalisa prima in classifica: seguono Noemi e Fasma Giunta nona al suo debutto all’Ariston, nel 2013, con il brano Scintille, Annalisa scese di un gradino quando, nel 2015, si piazzò ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Fra siparietti comici ed esibizioni più o meno convincenti laserata diè andata, ‘consacrando’ – almeno per il momento –quale preferita. È stata proprio la cantante savonese, che in riviera gioca in casa, a guidare laal termine del primo turno di esibizioni. Che sia la volta buona per trionfare sul palco di, alla sua quinta partecipazione al festival, non è mai riuscita a conquistare il podio.in: seguono Noemi e Fasma Giunta nona al suoall’Ariston, nel 2013, con il brano Scintille,scese di un gradino quando, nel 2015, si piazzò ...

