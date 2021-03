Sanremo 2021: Amadeus propone una soluzione per Irama (Di mercoledì 3 marzo 2021) La settimana sanremese, inaugurata martedì 2 marzo 2021, ha già visto scoppiare un "caso", ossia la mancata partecipazione di Irama, che era previsto tra i Big partecipanti alla prima serata dell'evento. Al posto del cantante de La genesi del tuo colore, il quale era previsto tra i Big in scaletta per la prima serata di Sanremo 2021, si è presentata, infatti, Noemi con Glicine. Gli altri cantanti Big presenti alla prima serata sanremese sono stati: Arisa, Colapesce Dimartino, Aiello, Fedez & Francesca Michielin, Max Gazzè, Madame, Maneskin, Ghemon, Coma cose, Annalisa, Francesco Renga, Fasma. Sanremo 2021, Amadeus prova a salvare Irama dall'esclusione Il cantante Irama non ha partecipato alla prima serata del Festival di ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 3 marzo 2021) La settimana sanremese, inaugurata martedì 2 marzo, ha già visto scoppiare un "caso", ossia la mancata partecipazione di, che era previsto tra i Big partecipanti alla prima serata dell'evento. Al posto del cantante de La genesi del tuo colore, il quale era previsto tra i Big in scaletta per la prima serata di, si è presentata, infatti, Noemi con Glicine. Gli altri cantanti Big presenti alla prima serata sanremese sono stati: Arisa, Colapesce Dimartino, Aiello, Fedez & Francesca Michielin, Max Gazzè, Madame, Maneskin, Ghemon, Coma cose, Annalisa, Francesco Renga, Fasma.prova a salvaredall'esclusione Il cantantenon ha partecipato alla prima serata del Festival di ...

