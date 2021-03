Renzi, al Senato arriva una busta con due bossoli (Di mercoledì 3 marzo 2021) Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, una busta contenente due bossoli è stata recapitata al Renzi Il clima intorno alla politica si fa rovente. L’uomo che ha voluto la caduta del governo Conte bis ha ricevuto, secondo quanto riferito da Leggo, due bossoli recapitati in una busta presso il Senato della Repubblica. Tutte da L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 3 marzo 2021) Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, unacontenente dueè stata recapitata alIl clima intorno alla politica si fa rovente. L’uomo che ha voluto la caduta del governo Conte bis ha ricevuto, secondo quanto riferito da Leggo, duerecapitati in unapresso ildella Repubblica. Tutte da L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

andreapurgatori : CHIUNQUE LO ABBIA FATTO E' UNIMBECILLE E SPERO VENGA PRESO. A RENZI, SOLIDARIETA'. Busta con bossoli inviata a Renz… - Agenzia_Ansa : Una busta contenente due bossoli è stata recapitata al leader di Italia viva, Matteo Renzi al Senato. L'ex premier… - repubblica : Busta con bossoli inviata a Renzi in Senato: Solidarietà dalla presidente Casellati che ha chiamato il leader di Iv… - GioITA2 : RT @jacopo_iacoboni: Una busta con due proiettili è stata recapitata in Senato a Matteo Renzi. C’è un odio che fa paura, in questo Paese.… - simonetta_81 : RT @skipper_66: Ogni respiro di #Renzi viene messo in risalto in prima pagina, sui proiettili ricevuti al Senato, per trovare la notizia su… -