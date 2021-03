Regione Lazio, ok del Pd all’ingresso in giunta del M5s. Zingaretti: “Ma nei comuni decisioni in autonomia” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Via libera da parte del Partito democratico all’entrata del Movimento 5 stelle nella maggioranza che governa la Regione Lazio. Manca, però, il via libera dei grillini, che dovranno sottoporre il quesito agli iscritti su Rousseau. L’alleanza è stata fortemente voluta dal segretario del Pd e governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, che oggi mette le mani avanti: l’intesa “non ha ricadute sui comuni che voteranno. Ognuno deciderà le migliori alleanze”. Soprattutto a Roma, dove la ricandidatura di Virginia Raggi rende difficili convergenze di sorta. Almeno per ora. Lo ribadisce il senatore Bruno Astorre mentre annuncia il risultato largamente maggioritario del voto della direzione sull’operazione Lazio (48 a favore, 1 contrario, 6 non partecipanti): “Inizia un percorso importante che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Via libera da parte del Partito democratico all’entrata del Movimento 5 stelle nella maggioranza che governa la. Manca, però, il via libera dei grillini, che dovranno sottoporre il quesito agli iscritti su Rousseau. L’alleanza è stata fortemente voluta dal segretario del Pd e governatore del, Nicola, che oggi mette le mani avanti: l’intesa “non ha ricadute suiche voteranno. Ognuno deciderà le migliori alleanze”. Soprattutto a Roma, dove la ricandidatura di Virginia Raggi rende difficili convergenze di sorta. Almeno per ora. Lo ribadisce il senatore Bruno Astorre mentre annuncia il risultato largamente maggioritario del voto della direzione sull’operazione(48 a favore, 1 contrario, 6 non partecipanti): “Inizia un percorso importante che ...

sole24ore : Mascherine alla Regione Lazio, i rapporti degli indagati con Arcuri. Le mire sulla commessa per i banchi con rotell… - davidallegranti : Pd Lazio dà l'ok (su 55 componenti aventi diritto al voto della direzione regionale solo un voto contrario e sei as… - RegioneLazio : #COVID19 ??La provincia di Frosinone passa in Zona Arancione. L’ordinanza entra in vigore dalle ore 00.01 dell’1… - antonie85321896 : RT @sole24ore: Mascherine alla Regione Lazio, i rapporti degli indagati con Arcuri. Le mire sulla commessa per i banchi con rotelle https:/… - MMastrantuono : RT @fattoquotidiano: Regione Lazio, ok del Pd all’ingresso in giunta del M5s. Zingaretti: “Ma nei comuni decisioni in autonomia” https://t.… -