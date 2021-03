"Prima ci aprono e poi chiudono". L'ira dei ristoratori fuori dall'Ariston (Di mercoledì 3 marzo 2021) Valentina Dardari Una protesta contro le chiusure imposte e per chiedere al governo di investire sulla sanità e di riaprire tutte le attività Oltre al festival di Sanremo va in scena anche quello di commercianti e ristoratori che protestano contro le chiusure imposte per contenere la diffusione del virus. La contestazione va in scena a pochi passi dal teatro Ariston che ospita la kermesse musicale più famosa d’Italia, in piazza Colombo. La protesta a pochi metri dal festival di Sanremo Si tratta di un Festival alternativo che vede protestare con cartelli e bandiere tricolori commercianti, ristoratori, gestori di locali, proprietari di piscine e palestre. Insomma, praticamente tutte le attività chiuse. Maurizio Pinto, presidente del Movimento Imprese Italiane, ha spiegato: “Siamo qui per rivendicare il nostro diritto al ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Valentina Dardari Una protesta contro le chiusure imposte e per chiedere al governo di investire sulla sanità e di riaprire tutte le attività Oltre al festival di Sanremo va in scena anche quello di commercianti eche protestano contro le chiusure imposte per contenere la diffusione del virus. La contestazione va in scena a pochi passi dal teatroche ospita la kermesse musicale più famosa d’Italia, in piazza Colombo. La protesta a pochi metri dal festival di Sanremo Si tratta di un Festival alternativo che vede protestare con cartelli e bandiere tricolori commercianti,, gestori di locali, proprietari di piscine e palestre. Insomma, praticamente tutte le attività chiuse. Maurizio Pinto, presidente del Movimento Imprese Italiane, ha spiegato: “Siamo qui per rivendicare il nostro diritto al ...

