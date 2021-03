Pa: smart working, insediata Commissione tecnica Osservatorio lavoro agile (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Si è insediata oggi alle 11, su mandato del ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, la Commissione tecnica dell'Osservatorio nazionale del lavoro agile, coordinata dal presidente dell'Aran, Antonio Naddeo, e composta da altri 12 esperti tra interni alla Pubblica amministrazione ed esterni. Compito della Commissione, si legge in una nota del ministero, sarà verificare l'avanzamento delle amministrazioni nella stesura dei Piani organizzativi del lavoro agile (Pola), pubblicati sinora da 54 amministrazioni statali sulle 162 monitorate attraverso il Portale della performance del Dipartimento della Funzione pubblica. La Commissione è chiamata a ragionare sugli strumenti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Si èoggi alle 11, su mandato del ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, ladell'nazionale del, coordinata dal presidente dell'Aran, Antonio Naddeo, e composta da altri 12 esperti tra interni alla Pubblica amministrazione ed esterni. Compito della, si legge in una nota del ministero, sarà verificare l'avanzamento delle amministrazioni nella stesura dei Piani organizzativi del(Pola), pubblicati sinora da 54 amministrazioni statali sulle 162 monitorate attraverso il Portale della performance del Dipartimento della Funzione pubblica. Laè chiamata a ragionare sugli strumenti di ...

