Ostia – Picca-Santori | Far luce su intossicazione bambini Mar dei Coralli

(Di giovedì 4 marzo 2021) – “Questa mattina, nel corso della commissione Scuola, l’assessore del X Municipio ha condiviso il documento dell’Asl sul gravissimo caso che ha coinvolto 22 piccolidell’asilo nido di Mar dei, finiti qualche settimana fa al pronto soccorso peralimentare. Secondo quanto riferito dalle analisi dell’acqua e degli alimenti tutto risulterebbe nella norma e questo sarebbe sufficiente per chiudere il caso, lasciando senza risposte le famiglie dei. Come Lega invece vogliamo andare avanti e chiederemo di farsu un’episodio che ha messo a repentaglio la salute diin tenera età”. A denunciarlo in una nota sono Monica, capogruppo della Lega in X Municipio, e Fabrizio, dirigente romano della ...

LavoroLazio_com : Ostia, Picca-Santori (Lega): 'Verità su intossicazione bambini Mar dei Coralli' 'Questa mattina, nel corso della co… -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia Picca

RomaDailyNews

Per questo - concludonoe Conti - ci auguriamo che quello di oggi a Lido Centro non sia l'... inclusa l'annosa e vergognosa situazione della stazioneAntica dove ai disabili non è ...Roma " "Lo skate park di, progetto tanto atteso dalla cittadinanza ed usato dal M5S come spot elettorale, sta nascendo ... A denunciarlo e' Monica, capogruppo della Lega in X Municipio, che ...'Secondo quanto riferito dalle analisi dell'acqua e degli alimenti tutto risulterebbe nella norma e questo sarebbe sufficiente per chiudere il caso, lasciando senza risposte le famiglie dei bambini ma ...(AGR) Il Municipio si conferma disattento alle esigenze delle persone diversamente abili. Non sono bastate in questi anni le denunce e le segnalazioni della Lega per gli ascensori della Roma-Lido, le ...