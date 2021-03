Open fiber, a Siracusa +120% richieste linee in fibra (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. – (Adnkronos) – A Siracusa la domanda di connettività è più che raddoppiata nel giro di un anno. Lo sottolineano i dati delle attivazioni di linee di telecomunicazioni integralmente in fibra ottica registrati da Open fiber: nel periodo compreso tra febbraio 2020 e oggi, l’incremento di impianti ultrabroadband installati in abitazioni private, uffici ed esercizi commerciali della città siciliana ha infatti superato i 120 punti percentuali. Siracusa è stata del resto una delle prime città d’Italia a essere dotate della rete a banda ultralarga interamente in fibra ottica realizzata da Open fiber L’intervento della società guidata dall’amministratore delegato Elisabetta Ripa è infatti concluso da circa un anno, grazie al ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. – (Adnkronos) – Ala domanda di connettività è più che raddoppiata nel giro di un anno. Lo sottolineano i dati delle attivazioni didi telecomunicazioni integralmente inottica registrati da: nel periodo compreso tra febbraio 2020 e oggi, l’incremento di impianti ultrabroadband installati in abitazioni private, uffici ed esercizi commerciali della città siciliana ha infatti superato i 120 punti percentuali.è stata del resto una delle prime città d’Italia a essere dotate della rete a banda ultralarga interamente inottica realizzata daL’intervento della società guidata dall’amministratore delegato Elisabetta Ripa è infatti concluso da circa un anno, grazie al ...

