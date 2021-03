Minacce a Matteo Renzi, una busta contenente bossoli è stata recapitata in Senato al leader di Italia viva (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sulla busta arrivata in Senato per posta c’era scritto Matteo Renzi. Al suo interno chi si occupa del controllo postale a Palazzo Madama ha trovato due bossoli. In seguito alla “minaccia” rivolta al leader di Italia viva, diverse personalità politiche stanno mostrando solidarietà nei confronti del Senatore toscano. Tra i primi a contattarlo, la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, la quale ha telefonato a Renzi per esprimergli la sua vicinanza. March 3, 2021 Poco dopo, è arrivata anche la dichiarazione di Andrea Marcucci, capogruppo del Partito democratico a Palazzo Madama: «A nome mio personale e di tutto il gruppo Pd del Senato esprimo grande solidarietà al ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sullaarrivata inper posta c’era scritto. Al suo interno chi si occupa del controllo postale a Palazzo Madama ha trovato due. In seguito alla “minaccia” rivolta aldi, diverse personalità politiche stanno mostrando solidarietà nei confronti delre toscano. Tra i primi a contattarlo, la presidente del, Elisabetta Casellati, la quale ha telefonato aper esprimergli la sua vicinanza. March 3, 2021 Poco dopo, è arrivata anche la dichiarazione di Andrea Marcucci, capogruppo del Partito democratico a Palazzo Madama: «A nome mio personale e di tutto il gruppo Pd delesprimo grande solidarietà al ...

