LIVE Sanremo 2021 in DIRETTA | Annalisa in testa! Noemi e Fasma sul podio della prima serata

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.31: L’appuntamento è per domani alle 20.20. Grazie per averci seguito e buonanotte! 1.30: Da ricordare che in finale sono approdati tra i giovani Gaudiano e Folcast 1.28: Si era capito da subito chesarebbe stata in testa, secondo posto per una sanremesee terza piazza a sorpresa per. Quarto posto per Michielin e Fedez, quinto per Renga che è riuscito a salvarsi nonostante un’interpretazione tutt’altro che indimenticabile 1.27: 5. Renga, 4. Michielin e Fedez, 3., 2., 1.1.26: 9. Colapesce e Dimartino, 8. Max Gazzè, 7. Maneskin, 6. Arisa 1.25: 13. Aiello, 12. Ghemon, 11. Madame, 10. Coma Cose 1.24: Ci siamo! E’ il momentoclassifica ...