Lino Guanciale sul commissario Ricciardi | “è un personaggio che porterò con me”

La fiction Il commissario Ricciardi si è conclusa lunedì sera e Lino Guanciale dai suoi profili social ha pubblicato un video per ringraziare tutti Lunedì sera si è conclusa la bella avventura de 'Il commissario Ricciardi', la serie tv tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni (Einaudi), diretta da Alessandro D'Alatri con protagonista l'amatissimo Lino Guanciale, che ha accompagnato il pubblico durante le serate del lunedì su Raiuno. E proprio su Twitter arrivano le parole dell'attore che ha voluto ringraziare il suo pubblico con un video, accompagnato da queste parole: "È stato un percorso ..."

