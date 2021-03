La nascita di Time e la classifica degli uomini dell’anno (Di mercoledì 3 marzo 2021) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Oggi faremo un viaggio nel mondo della stampa ed in particolare nelle riviste. Stiamo per parlare dell’idea di due studenti di Yale e degli uomini più influenti dell’anno. Abbiamo dedicato questa puntata alla famosa rivista Time il cui primo numero uscì il 3 marzo del 1923 Time e gli uomini dell’anno Tutto cominciò grazie ad idea di due studenti di Yale. Henry Luce e Briton Hadden avevano deciso di fondare per gioco una rivista basata sulla tradizione britannica in cui fotografie ed illustrazioni avessero un ruolo di primo piano. Così il 3 marzo 1923 arrivò nelle edicole americane Time che originariamente si sarebbe dovuta chiamare Facts. Sin dal primo numero si potevano notare alcuni di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Oggi faremo un viaggio nel mondo della stampa ed in particolare nelle riviste. Stiamo per parlare dell’idea di due studenti di Yale epiù influenti. Abbiamo dedicato questa puntata alla famosa rivistail cui primo numero uscì il 3 marzo del 1923e gliTutto cominciò grazie ad idea di due studenti di Yale. Henry Luce e Briton Hadden avevano deciso di fondare per gioco una rivista basata sulla tradizione britannica in cui fotografie ed illustrazioni avessero un ruolo di primo piano. Così il 3 marzo 1923 arrivò nelle edicole americaneche originariamente si sarebbe dovuta chiamare Facts. Sin dal primo numero si potevano notare alcuni di ...

