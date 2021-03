La minaccia cibernetica secondo i Servizi

(Di giovedì 4 marzo 2021) Nella Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2020 redatta dai nostrisegreti per il Parlamento ci sono notizie belle e brutte per l’Italia. Nel Documento di Sicurezza Nazionale allegato alla relazione si legge che dalla data della sua entrata in funzione il 6 maggio 2020 lo Csirt italiano (il Computer Security Incident Response Team) ha gestito 3.558 incidenti informatici, 117 dei quali critici, 273 vulnerabilità gravi, e ricevuto 25.845 segnalazioni. E si tratta solo delle notifiche di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

... mentre i successivi sette capitoli offrono approfondimenti tematici riguardanti rispettivamente: le minacce all'economia nazionale ; la; laibrida (con riferimento ad ...Il prezioso risultato è stato ottenuto grazie al sofisticato dispositivo di protezioneposto in essere, come ormai da anni, dalla polizia postale e delle comunicazioni, attraverso l'...La relazione annuale del DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) al Parlamento, delinea la nuova situazione della minaccia cibernetica in Italia. Attacchi sempre più sofisticati, contro ...Lo CSIRT italiano in 8 mesi ha gestito 3.500 incidenti informatici gravi. Gli attaccanti hanno approfittato della pandemia e della congiunzione economica per bersagliare banche, Tlc, industrie e centr ...