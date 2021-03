Kawasaki a tutto test SBK a Portimao

(Di mercoledì 3 marzo 2021) La partenza del mondiale SBK 2021 sarà pure slittato, ma lanon ferma lo sviluppo. Ai prossimi 4 e 5 marzo Jonathan Rea svilupperà la nuova ZX-10R, per far si che sia pronta per l’inizio della stagione il prossimo maggio, quando il campionato scatterà (probabilmente), dal Motorland Aragon. La moto si basa sul nuovo modello di serie, il quale presenta diverse evoluzioni oltre che dal punto di vista estetico. Alla sessione dinon ha partecipato Alex Lowes, per cui Johnny dovrà fare il lavoroda solo. SBK 2021: Estoril fuori dal calendario, partenza ad Aragon? SBK, cosa cambia sullanel 2021? La differenza che si vede di più sulla nuovaè il cupolino, con quella strana forma appuntita. Si rivede un pochino lo stile della H2R ...

... 'Posizione in sella, semimanubri, carattere del motore, aggressività di guida, performance - ecco le differenze -è diverso da. Come inizio non c'è male e sappiamo che possiamo ...Ad aprire le danze sarà, che giovedì e venerdì sarà a Portimao per una due giorni di test. ... Negli scorsi test siamo riuscitisommato a fare dei passi avanti nella conoscenza della moto,...La Kawasaki prosegue il lavoro di sviluppo sulla sua SBK 2021, con un paio di giornate di test a Portimao. Presente Rea, assente Lowes ...Il team Provec sarà in pista giovedì e venerdì con il solo Rea: "Voglio confermare le informazioni relative al motore". Alex: "Sto lavorando con i dottori di Barcellona per recuperare" ...