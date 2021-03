Irama si ritira da Sanremo 2021 | ma Amadeus fa una proposta a lui e a tutti i big in gara

fanpage : Irama si ritira dal Festival di Sanremo 2021 a causa del Covid #iramasanremo2021 - enekocacheiro_ : RT @fanpage: Irama si ritira dal Festival di Sanremo 2021 a causa del Covid #iramasanremo2021 - zazoomblog : Sanremo 2021 Irama si ritira (causa Covid) ma potrebbe restare in gara - #Sanremo #Irama #ritira #(causa - SmorfiaDigitale : Irama si ritira dal Festival di Sanremo 2021 a causa del Covid, la proposta di A... - MarioManca : #Sanremo2021, #Irama si ritira (causa Covid), ma potrebbe restare in gara -

Ultime Notizie dalla rete : Irama ritira

Dopo il doppio caso di Covid nel suo staff, da regolamentodovrebbe essere costretto al ritiro: Amadeus prova però a salvarlo con una proposta innovativa.sida Sanremo 2021? Da regolamento sì, ma molto probabilmente il regolamento sarà cambiato in corsa grazie a una proposta del direttore artistico per preservare non solo il cantautore ex ...La vicenda riguarda, che non ha potuto esibirsi come da programma alla prima serata del Festival di Sanremo perché il suo truccatore è risultato positivo al tampone antigenico.Ringiovanito anche il pubblico con oltre il 71 per cento di share sulle ragazze di 15-24 anni. Amadeus: "Irama? Proviamo a modificare il regolamento" ...Per la seconda serata del Festival di Sanremo 2021, il 3 marzo, è stato annunciato l'ordine in cui i tredici cantanti in gara si esibiranno. Ecco la scaletta: ...