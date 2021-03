Inchiesta su presunti crimini in Palestina, Netanyahu: da Aja antisemitismo (Di mercoledì 3 marzo 2021) 'Israele da questa sera è sotto attacco'. Lo ha affermato il premier Benjamin Netanyahu, commentando la decisione della Corte penale dell'Aja di aprire un'Inchiesta formale per presunti crimini di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 3 marzo 2021) 'Israele da questa sera è sotto attacco'. Lo ha affermato il premier Benjamin, commentando la decisione della Corte penale dell'Aja di aprire un'formale perdi ...

