Il Leicester frena a Burnley | vince finalmente lo Sheffield Utd

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Un colpo di coda delloUnited, un mezzo passo falso delche deve fare attenzione a non ripetere il crollo della scorsa stagione in cui svanì l'accesso alla Champions: le due ...

Ultime Notizie dalla rete : Leicester frena

Ilsi salva al 63', quando Westwood colpisce il palo con un destro da fuori area. Nel finale, tocca alle Foxes scheggiare il legno alle destra di Pope, con un tiro di Tielemans. Il ...... Chelsea e Tottenham; oltre che ae West Ham, al momento terza e quarta forza della ... Premier League Il Chelseaa Southampton: 1 - 1 coi Saints 20/02/2021 A 12:29 The Emirates FA Cup ...Premier League 2020/2021, il Leicester non va oltre l'1-1 con il Burnley: vittoria di misura dello Sheffield United contro l'Aston Villa ...Il Manchester United non riesce a tenere il passo dei 'cugini' del City, ieri vittoriosi sul West Ham e sempre più in fuga nella Premier League, dall'alto dei loro 62 punti. (ANSA) ...