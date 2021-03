Il bando di Arcuri per gli infermieri? Turni massacranti e stipendio al minimo sindacale

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Bandi presentati in pompa magna, con la promessa di rapide assunzioni per rafforzare un sistema sanitario italiano costretto a fare i conti con il terribile Covid-19. E che però si sono rivelati nient’altro che l’ennesimo flop dell’ormai ex commissario Domenico, l’uomo incaricato dal Conte bis di gestire la pandemia e capace soltanto di collezionare, nei mesi, errori su errori. Tra questi, anche ilda 534 milioni di euro per reclutare, attraverso le Agenzie per il lavoro, 12 milae 3 mila medici da destinare alla campagna vaccinale anti-coronavirus. A tre mesi dalla pubblicazione, ecco emergere le testimonianze di chi a quegli annunci aveva creduto, salvo poi scontrarsi con una realtà ben diversa da quella descritta da. Il Fatto Quotidiano ha infatti pubblicato i racconti di chi si è ...