(Di mercoledì 3 marzo 2021) Quandocome, si mettono a fare la morale sull’etica mediatica, a me viene l’aritmia. Impensabile pensare che “mediatici professionisti” inveiscano contro i media, dichiarando che “la comunicazione pubblica è morta“. Quando questo avviene è perché qualche incapace sta scrivendo l’articolo.che: ma dicono davvero? Cito: “Che la comunicazione pubblicitaria sia

periodicodaily : HUFFa che POST ipocriti che ci dobbiamo subire - Periodico Daily @FiorinaFabio -

Ultime Notizie dalla rete : HUFFa che

Provincia Granda

Enzo Avitabile farà parte della scaletta della seconda serata di Sanremo, scopriamo qualcosa in più sul cantante napoletano ...Da un punto di vista culturale e letterario il Novecento è stato il gran secolo parigino, e questo almeno fino ai primi anni Sessanta, e dunque studiare il peso che in quella cultura e in quella lette ...