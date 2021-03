Highlights e gol Milan-Udinese 1-1 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di. A San Siro finisce 1-1 e si decide tutto nella ripresa: gol di Becao per un errore di Donnarumma ma nell’ultima azione disponibile Stryger Larsen fa una follia e colpisce la palla con la mano. Dal dischetto Kessie non sbaglia e fa 1-1. LE PAGELLE E I VOTI LA REAZIONE DI CRUDELISALVATAGGIO DI ROMAGNOLI BECAO 0-1 KESSIE 1-1 SportFace.

sportface2016 : #MilanUdinese: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS - sportface2016 : VIDEO - #GenoaSamp Gli highlights del Derby della Lanterna - morenoAlmare : Viati gli Highlights di Sassuolo-Napoli e a parte il godimento gol annullati come quello a Insigne hanno rotto le p… - sportli26181512 : Brest-Digione 3-1: Il Brest porta a casa tre punti importanti grazie al successo contro il Digione nel match valevo… - sportli26181512 : Hamilton Academical-St. Johnstone 1-1: Al gol di Callachan ha risposto Melamed. Sono stati loro i protagonisti del… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

E' stata una gara ricca di agonismo, buoni presupposti da, ma con poche occasioni dove, alla fine, gli episodi hanno fatto la differenza. Bravo Zappacosta a sfruttare un lungo lancio di Strootman ...ATALANTA - CROTONE 5 - 1 12' Gosens (A), 23' Simy (C), 48' Palomino (A), 50' Muriel (A), 58' Ilicic (A), 85' Miranchuk (A) ATALANTA (3 - 4 - 2 - 1): Sportiello; Djimsiti, Romero (69' Caldara), ...Milan ed Udinese si sono affrontate stasera al Meazza in una partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A: highlights, voto e tabellino ...HIGHLIGHTS SASSUOLO NAPOLI - Gli highlights e la sintesi della sfida tra Sassuolo e Napoli, match valido per la 25^ giornata di Serie A al Mapei Stadium.