Google interrompe la vendita dei visori ' Cardboard VR' dopo sette anni

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 3 marzo 2021)ha ufficialmente dismesso, il suo visore economico per la realtà virtuale mobile. Gli occhiali non sono più disponibili sul negozio online dell'azienda. La sorte diera già stata scritta nel 2019, quandoha annunciato che si stava spostando su un modello open source che avrebbe consentito agli sviluppatori di creare esperienze VR che supportassero il visore da $ 15. La notizia di oggi è l'ultimo tassello nei cambiamenti che la realtà virtuale ha subito in pochiè stato lanciato nel 2014, lo stesso anno in cui Facebook ha acquistato Oculus VR per $ 2 miliardi. Idi- insieme ad altri cosiddettistereoscopici per smartphone - hanno aperto la realtà virtuale a un ...