Gigliola Cinquetti ospite a Sanremo 2021, carriera e curiosità della cantante

Gigliola Cinquetti sarà ospite questa sera durante la seconda puntata del 71° Festival di Sanremo. La Cinquetti, nata a Verona il 20 dicembre 1947, è una cantante celebre al grande pubblico per l'interpretazione della sua "Non ho l'età", canzone che vendette oltre quattro milioni di copie in tutta Europa e che vinse il Festival di Sanremo 1964 e l'Eurofestival di Copenaghen.

