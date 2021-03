Frontale tra mezzi in provincia di Vicenza

TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Frontale tra 2 auto: 2 donne ferite (FOTO) - alexcobra11 : Si sta giocando solo Kawasaki Frontale vs Cerezo Osaka delle 2 previste di oggi in J-League (Grampus vs Gamba è sta… - Gazzettino : Schianto frontale tra auto a #malo: ferite due donne Foto - ilbassanese : Frontale tra due auto, in ospedale le conducenti - Emergenza24 : RT @vvfveneto: #2marzo 21:30 #Malo(VI), scontro frontale tra due auto: ferite due donne. #Vigilidelfuoco estraggono le due conducenti pres… -

Alle 21:30 circa di ieri sera, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Leonardo da Vinci a Malo per lo scontrodue auto: ferite le due conducenti. I pompieri arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto le due conducenti, prese in cura dal personale sanitario del SUEM per essere ...Può sembrare destabilizzante rivoluzionare la "classica" lezione, ma l'enorme potenziale ... ci siamo confrontati in modo costruttivo e collaborativocompagni e siamo stati rapidi nel ...«Dovremo trovare la via italiana per accelerare la stagione dei vaccini e per uscire da questi 13 mesi che sono stati particolarmente pesanti». Lo ha detto la ministra degli Affari regionali e delle a ...È di due feriti il bilancio dell'incidente avvenuto nella serata di martedì 2 marzo a Malo, poco prima delle 21.30, in via Da Vinci,... Scopri di più ...