Flash News di Mercoledì 3 Marzo 2021 (Di mercoledì 3 marzo 2021) L'Italia si prepara alla produzione dei vaccini anti Covid-19. Durante l'incontro di questa mattina al Ministero dello Sviluppo Economico è stata verificata la disponibilità di alcune aziende a produrre il principio attivo e gli altri componenti nel giro di 4/6 mesi. L'intenzione del Governo è realizzare un polo per la ricerca con investimenti pubblici e privati; Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il nuovo Dpcm anti Covid. Sarà in vigore da sabato 6 Marzo fino al 6 aprile: incluse, quindi, le festività Pasquali. La novità principale riguarda le scuole, saranno chiuse nelle zone rosse e facoltativamente dove l'incidenza del virus è almeno di 250 casi su 100.000 abitanti. Sei milioni gli studenti in DAD e cresce il fronte di chi protesta e dice "non può essere questa l'unica soluzione"; E' stato intanto confermato lo stop per palestre, piscine e ...

