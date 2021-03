Fausto Leali, ospite della seconda serata di Sanremo 2021 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il “negro bianco” della musica italiana, nominato sempre così, Fausto Leali è impresso nel cuore e nell’anima degli italiani con la sua splendida voce rauca e con le sue canzoni. Scopriamo qualcosa in più sull’artista Fonte instagram (@FaustoLealiofficial)Stasera sarà ospite alla seconda serata del settantunesimo Festival di Sanremo, Fausto Leali è una delle colonne portanti della musica italiana. Da sempre denominato “negro bianco” per la sua voce rauca e molto graffiata, Fausto ha cantato canzoni veramente meravigliose, che hanno accompagnato il popolo italiano per tantissime generazioni. LEGGI ANCHE >>> Olga Kapranova a ... Leggi su chenews (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il “negro bianco”musica italiana, nominato sempre così,è impresso nel cuore e nell’anima degli italiani con la sua splendida voce rauca e con le sue canzoni. Scopriamo qualcosa in più sull’artista Fonte instagram (@official)Stasera saràalladel settantunesimo Festival diè una delle colonne portantimusica italiana. Da sempre denominato “negro bianco” per la sua voce rauca e molto graffiata,ha cantato canzoni veramente meravigliose, che hanno accompagnato il popolo italiano per tantissime generazioni. LEGGI ANCHE >>> Olga Kapranova a ...

