Dl sostegno 2021 | Giorgetti | “Ristori non saranno mensili | arco temporale più ampio”

"Il Mise sta conducendo in questi giorni le interlocuzioni necessarie con gli altri dicasteri, in particolare Mef che è deputato a redigere il provvedimento (dl sostegno ndr), che avrà i requisiti d'urgenza e che auspicabilmente vedrà la luce entro la prossima settimana". Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso del question time alla Camera. "Gli uffici tecnici preposti sono al lavoro per individuare un pacchetto di normative e misure di sostegno ispirate alla equità, alla celerità, alla semplificazione e alla immediatezza. Allo scopo di quantificare gli indennizzi si farà riferimento a un arco temporale più ampio della semplice mensilità" spiega Giorgetti.

