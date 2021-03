Cingolani | “Una società più giusta è il vero obiettivo della transizione ecologica”

Leggi su dire

(Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA – “Una società più giusta è il vero obiettivo della transizione ecologica, la ricetta giusta non ce l’ha nessuno, dobbiamo capire cosa fare“. Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, lo dice intervenendo in diretta streaming a ‘Verso la Conferenza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Insieme per il Futuro, un rilancio Sostenibile per l’Italia‘.