Carabinieri aggrediti a “Il Centro” | due giovanissimi di Arese e Rho finiscono in comunità

I Carabinieri delle Stazioni di Arese e Lainate, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano hanno eseguito l'arresto con trasferimento in istituto di pena minorile e collocamento in comunità, nei confronti di un 17enne di Arese, e di un 18enne di Rho – minorenne all'epoca dei fatti

