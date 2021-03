Calcio | Bernardeschi | ‘con la Lazio una battaglia ma se giochiamo da Juve vinceremo’

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Torino, 3 mar. – (Adnkronos) – “Contro lasarà sicuramente una partita difficile, negli ultimi precedenti ci ha sempre messo in difficoltà.in casa nostra e questo ci darà quel qualcosa in più, anche se purtroppo non ci saranno i nostri tifosi, ma rimane sempre il nostro stadio. Sarà una, ma sedantus sicuramente porteremo a casa il risultato”. Lo dice l’esterno dellantus Federicoin merito al prossimo impegno dei bianconeri contro la squadra di Simone Inzaghi. “Non è facile non pensare al Porto in Champions, ma prima c’è lae tutte le energie fisiche e mentali devono andare lì -aggiunge l’esterno ai microfoni di Sky Sport-. Da domenica mattina penseremo al Porto, sarà una partita ...

Juventus, Bernardeschi: 'Scudetto? Siamo vivi e non molliamo fino alla fine'

Un po' come a indicare - con una lettura un po' maligna - che di scuse fisichenon ne aveva e la sua integrità andava sfruttata meglio. Ieri sera all'Allianz Stadium la prestazione dell'...'De Ligt ha preso unsul polpaccio a Verona che l'ha fatto indurire e con lo Spezia non era ... con Federicoa tutta fascia a sinistra con mansioni anche da terzino. Con De Ligt ...Torino, 3 mar. - (Adnkronos) - "Contro la Lazio sarà sicuramente una partita difficile, negli ultimi precedenti ci ha sempre messo in difficoltà. Giochiamo in casa nostra e questo ci darà quel qualcos ...Torino, 3 mar. - (Adnkronos) - "Per noi finora è una buonissima stagione, siamo un po' indietro in campionato rispetto a quanto ci aspettavamo, ma assolutamente siamo ancora vivi, determinati e credia ...