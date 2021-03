Arrivano i robot ispirati ai semi delle piante (Di mercoledì 3 marzo 2021) Parte progetto I-Seed guidato da Barbara Mazzolai dell’IIT, automi biodegradabili per monitorare suolo e aria. L’Ue investe 4 milioni di euro. robot ispirati ai semi delle pianti, biodegradabili e capaci di realizzare il monitoraggio del suolo e dell’aria. E’ il nuovo progetto di ricerca I-Seed – finanziato con un contributo complessivo dell’Ue di 4 milioni di euro – che combinerà robotica bioispirata, materiali soffici e innovativi, e intelligenza artificiale. I nuovi automi saranno autorobot in grado di agire come sensori per il monitoraggio dei parametri di salute del suolo, quali la presenza di inquinanti, e dell’aria, come i livelli di CO2, temperatura e umidità. Questi ‘semi intelligenti’, battezzati robot I-Seed, saranno biodegradabili, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Parte progetto I-Seed guidato da Barbara Mazzolai dell’IIT, automi biodegradabili per monitorare suolo e aria. L’Ue investe 4 milioni di euro.aipianti, biodegradabili e capaci di realizzare il monitoraggio del suolo e dell’aria. E’ il nuovo progetto di ricerca I-Seed – finanziato con un contributo complessivo dell’Ue di 4 milioni di euro – che combineràica bioispirata, materiali soffici e innovativi, e intelligenza artificiale. I nuovi automi saranno autoin grado di agire come sensori per il monitoraggio dei parametri di salute del suolo, quali la presenza di inquinanti, e dell’aria, come i livelli di CO2, temperatura e umidità. Questi ‘intelligenti’, battezzatiI-Seed, saranno biodegradabili, ...

