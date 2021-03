Xbox Series X/S stanno per ricevere un 'Xbox Pro Controller' prodotto da Nacon (Di martedì 2 marzo 2021) Nacon, azienda specializzata nella produzione di accessori, sta per pubblicare un Controller Xbox Pro wired progettato per PC, Xbox Series X/S e Xbox One. Il prezzo di questo Controller è di circa 50 euro e sarà disponibile tra non molto, ovvero dal 15 marzo. Disponibile in bianco o nero, può essere utilizzato come un Controller standard o avanzato visto che offre una serie di funzionalità. Utilizzando l'app Pro Compact, che può essere scaricata tramite Xbox o PC, i giocatori possono regolare più funzionalità, come la mappatura dei pulsanti o la sensibilità delle levette e dei grilletti. "Il Pro Compact ha le funzionalità tradizionali come il nuovo ... Leggi su eurogamer (Di martedì 2 marzo 2021), azienda specializzata nella produzione di accessori, sta per pubblicare unPro wired progettato per PC,X/S eOne. Il prezzo di questoè di circa 50 euro e sarà disponibile tra non molto, ovvero dal 15 marzo. Disponibile in bianco o nero, può essere utilizzato come unstandard o avanzato visto che offre una serie di funzionalità. Utilizzando l'app Pro Compact, che può essere scaricata tramiteo PC, i giocatori possono regolare più funzionalità, come la mappatura dei pulsanti o la sensibilità delle levette e dei grilletti. "Il Pro Compact ha le funzionalità tradizionali come il nuovo ...

Eurogamer_it : In arrivo un Xbox Pro Controller prodotto da #Nacon per #XboxSeriesX. - xbox_series : che gran peccato sto gioco ne carne ne pesce come far perdere un titolo con ottimi precedenti nel nulla - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #3: Xbox Series S editore Microsoft EUR 299.98 - GameXperienceIT : Outriders: pubblicato un video analisi della demo su PS5 e Xbox Series X - xbox_series : RT @GamesPaladinsIT: Arriva il nuovo Pro Compact Controller 'Designed for Xbox' di NACON -