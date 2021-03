Viabilità Roma Regione Lazio del 02-03-2021 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 marzo 2021)2 MARZOORE 20.20 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO, MENTRE IN SENSO OPPOSTO IL TRAFFICO RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST TRAFFICO INCOLONNATO SULLA-FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIAN ED IL PONTE IN DIREIZONE DEL CENTRO A CAUSA DEL PROSEGUIMENTO DEI LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER I QUALI E STATO ISTITUITO IL DOPPIO SENSO DI MARCIA SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI TROVIAMO DELLE CODE ANCHE SULLA SALARIA ALL’ATELZZA DI MONTE ...