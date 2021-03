Vaccini, cosa dovrà fare Figliuolo per riuscire dove ha fallito Arcuri (Di martedì 2 marzo 2021) Chi studia e vive di organizzazione sanitaria sa che i decisori sono stati messi in evidente difficoltà dalla pandemia, evento possibile che non avevano messo in conto. Il buonsenso dice che bisogna guardare con una certa indulgenza agli errori della prima fase, quando eravamo tutti di fronte all’ignoto. Gli errori del dopo no, quelli portano evidenti i segni che vanno dalla sciatteria alla colpa. Del possibile dolo se ne occuperanno altri. Licenziare il commissario straordinario Domenico Arcuri è il primo segnale di discontinuità esercitato dal governo Draghi nella lotta al Covid. Banchi a rotelle e primule finiscono nella cantina degli acquisti scellerati; un giorno trionferanno nel museo dell’improvvisazione. La stanza dedicata ad Arcuri sarà la più grande perché il commissario è stato all’esposto e si è immolato all’errore, accettando di essere ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 marzo 2021) Chi studia e vive di organizzazione sanitaria sa che i decisori sono stati messi in evidente difficoltà dalla pandemia, evento possibile che non avevano messo in conto. Il buonsenso dice che bisogna guardare con una certa indulgenza agli errori della prima fase, quando eravamo tutti di fronte all’ignoto. Gli errori del dopo no, quelli portano evidenti i segni che vanno dalla sciatteria alla colpa. Del possibile dolo se ne occuperanno altri. Licenziare il commissario straordinario Domenicoè il primo segnale di discontinuità esercitato dal governo Draghi nella lotta al Covid. Banchi a rotelle e primule finiscono nella cantina degli acquisti scellerati; un giorno trionferanno nel museo dell’improvvisazione. La stanza dedicata adsarà la più grande perché il commissario è stato all’esposto e si è immolato all’errore, accettando di essere ...

ilfoglio_it : Fino alla fine del 2020, i britannici si sentivano in ritardo e delusi da Johnson. Poi sono arrivati i vaccini e or… - ilfoglio_it : L'Italia era il secondo paese in Ue per vaccinati in rapporto alla popolazione, ora è il ventesimo. Ed è tra gli ul… - danieleviotti : Vi ricordate quelli che si sbellicavano dalle risate quando l’ex premier proponeva alla UE azioni legali per i rita… - M5S_Europa : La pandemia di #Coronavirus e il diffondersi di varianti richiedono l’aumento della produzione di #vaccini e il… - StarsDancer21 : RT @franciscusedda: La #Sardegna è #zonabianca nonostante sia ultima nei vaccini e nei tamponi fatti quotidianamente; nonostante il sistema… -