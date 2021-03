Tommaso Zorzi, il vincitore del GF Vip ha diversi tatuaggi: conoscete il loro significato? (Di martedì 2 marzo 2021) Tommaso Zorzi, vincitore del GF Vip 5, sfoggia un bel po’ di tatuaggi: conoscete il significato dei simboli scelti dall’influencer? Ha vinto ieri sera la quinta edizione del GF Vip: Tommaso Zorzi abbiamo imparato a conoscerlo nella casa più spiata d’Italia, dove ci ha tenuto compagnia, insieme agli altri Vipponi, per quasi 170 giorni. Grazie L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 2 marzo 2021)del GF Vip 5, sfoggia un bel po’ diildei simboli scelti dall’influencer? Ha vinto ieri sera la quinta edizione del GF Vip:abbiamo imparato a conoscerlo nella casa più spiata d’Italia, dove ci ha tenuto compagnia, insieme agli altri Vipponi, per quasi 170 giorni. Grazie L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

trash_italiano : Tommaso Zorzi VINCE IL #GFVIP ? - QuiMediaset_it : Chiusura record per la quinta edizione di #GFVIP leader della serata con il 25.4% di share e 4.300.000 spettatori.… - Corriere : Grande Fratello Vip: trionfa Zorzi, Pretelli battuto al televoto - aurora26010 : RT @tutticomemily: Adesso lo posso dire: Tommaso Zorzi e Francesco Oppini non si molleranno mai, neanche per il cazzo. #tzvip - Ilenia38831253 : @infotommizorzi RINGRAZIO con tutto il CUORE ??PIENO di GIOIA tutti gli AMMINISTRATORI e tutte le AMMINISTRATRICI d… -