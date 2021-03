Snowboard, Mondiali 2021 oggi: orari PSL, programma, tv, streaming (Di martedì 2 marzo 2021) Dopo il PSG di ieri, che ha inconorato Dmitry Loginov e Selina Joerg campioni del Mondo, oggi la rassegna iridata di Snowboard alpino di Rogla proseguirà con il PSL. Le qualificazioni inizieranno alle 9.00 per le donne e alle 9.35 per gli uomini. Per quanto concerne la fase finale, invece, le donne scenderanno in pista alle 14.45, mentre gli uomini alle 15.00. Chiaramente i valori in campo saranno diversi rispetto a ieri, quando Roland Fischnaller è arrivato a un centesimo dal titolo iridato. L’Italia, ad ogni modo, ha comunque ottime chance di medaglia, soprattutto grazie ad Aaron March che, al momento, è secondo nella classifica generale della Coppa del Mondo di specialità PSL. Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Dalle 15.45, inoltre, andrà anche in diretta TV su Eurosport 2. OA ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) Dopo il PSG di ieri, che ha inconorato Dmitry Loginov e Selina Joerg campioni del Mondo,la rassegna iridata dialpino di Rogla proseguirà con il PSL. Le qualificazioni inizieranno alle 9.00 per le donne e alle 9.35 per gli uomini. Per quanto concerne la fase finale, invece, le donne scenderanno in pista alle 14.45, mentre gli uomini alle 15.00. Chiaramente i valori in campo saranno diversi rispetto a ieri, quando Roland Fischnaller è arrivato a un centesimo dal titolo iridato. L’Italia, ad ogni modo, ha comunque ottime chance di medaglia, soprattutto grazie ad Aaron March che, al momento, è secondo nella classifica generale della Coppa del Mondo di specialità PSL. Sarà possibile seguire l’evento in direttasulla piattaforma Eurosport Player. Dalle 15.45, inoltre, andrà anche in diretta TV su Eurosport 2. OA ...

